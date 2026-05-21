شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، فعاليات اليوم الختامي لـ"المبادرة الثانية لتنمية مهارات العاملين بالمخازن ورفع كفاءة المخازن على مستوى المحافظة"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة العاملين بالمخازن بمختلف الجهات الحكومية.

تكريم أوائل الإدارات بالمحافظة

وجرى التكريم بمكتبة مصر العامة، حيث قام المحافظ بتكريم الحاصلين على المراكز الأولى، إذ حصلت مديرة إدارة المخازن بمدينة قليوب على المركز الأول، بينما جاءت مديرة إدارة مخازن حي غرب شبرا الخيمة في المركز الثاني، ومديرة إدارة المخازن بحي شرق شبرا الخيمة في المركز الثالث على مستوى المحافظة.

تقدير القيادات المشرفة على المنظومة

كما شمل التكريم الدكتور أيمن عبد الرحمن، مدير مخازن المحافظة، والأستاذة فاطمة الزهراء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، تقديرًا لجهودهم في دعم وتطوير منظومة العمل المخزني بالمحافظة.

خطة متكاملة لتطوير المخازن

وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها المحافظة منذ عدة سنوات، بهدف تطوير منظومة العمل بالمخازن، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين بمجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

إضافة الجانب العملي للتدريب

وشهدت المبادرة هذا العام إضافة الجانب العملي إلى المحتوى التدريبي، عبر تنفيذ زيارات ميدانية للمخازن لتقييم الأداء ورصد التحديات ووضع الحلول المناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى العمل ورفع كفاءة إدارة الموارد.

المحافظ يوجه بتطبيق الخبرات المكتسبة

وفي ختام الفعاليات، حرص المحافظ على التحاور مع المتدربين للتعرف على مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي، مؤكدًا أهمية تطبيق ما تم اكتسابه من مهارات وخبرات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز داخل مختلف مخازن المحافظة.