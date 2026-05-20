رفعت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز المجازر الحكومية وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق واللحوم، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تجهيز المجازر الحكومية للعمل على مدار اليوم

قال الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بين الأطباء البيطريين وتفعيل غرف الطوارئ بجميع الإدارات، إلى جانب رفع جاهزية المجازر الحكومية وتشغيلها على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وأضاف أن المديرية انتهت من أعمال النظافة والتطهير والصيانة داخل المجازر، مع استمرار تقديم خدمة ذبح الأضاحي بالمجان داخل المجازر الحكومية، للتيسير على المواطنين وضمان إجراء الذبح وفق الاشتراطات الصحية والبيئية.

15 مجزرًا جاهزة لاستقبال الأضاحي

وأوضح مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تم التأكد من جاهزية 13 مجزرًا حكوميًا، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لمجزري دراو وكلح الجبل بمدينة إدفو، ليصل إجمالي المجازر الجاهزة لاستقبال الأضاحي إلى 15 مجزرًا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق، ومنع تداول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم ناتجة عن الذبح خارج المجازر الحكومية.