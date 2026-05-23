إصابة 17 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:01 ص 23/05/2026

شهد الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 17 شخصاً بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 17 شخصاً بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

انقلاب ميكروباص حادث سير الصحراوي الغربي بالمنيا

