17 شخصاً.. ننشر أسماء مصابي حادث صحراوى المنيا

كتب : جمال محمد

11:52 ص 23/05/2026

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط اليوم السبت.

أسماء المصابين

وضمت قائمة المصابين كل من: محمد حسن، 43 سنة، عبد الله محمد، 15 سنة، إسلام بكري، 23 سنة، منى عابد، 31 سنة، عبد الرحمن أحمد، 15 سنة، صفاء حسن، 34 سنة، كريمة محمود، 34 سنة، أم هاشم حسن، 40 سنة، حسناء محمود، 16 سنة، وآدم شعبان، 13 سنة.

كما أصيب: هانم محمود، 47 سنة، شيماء فولي، 15 سنة، مريم محمود، 15 سنة، أم النجا سيد، 35 سنة، أحمد حمودة، 16 سنة، وفاء جمال، 34 سنة، عبد الله محمود، 16 سنة، وجميعهم مقيمين بمركزي مطاي وسمالوط.

إخطار بوقوع الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص وإصابة 17 شخصاً بكسور وجروح متفرقة.

انتقال الإسعاف

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

