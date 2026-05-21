أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة داخل مكتبة مصر العامة بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل والأنشطة المقدمة للأطفال وطلاب المدارس، في إطار دعم الوعي الثقافي وتنمية قدرات النشء.

متابعة قاعات الاطلاع والأنشطة الثقافية

تفقد المحافظ قاعات الاطلاع والمكتبات التي تضم مجموعة متنوعة من الكتب والمراجع، واستمع لشرح حول آليات استفادة الطلاب من المكتبة عبر الرحلات المدرسية والأنشطة الصيفية، كما تابع أنشطة ثقافية للأطفال، مشيدًا بدورها في تنمية الوعي الفكري.

معمل العلوم وتجارب تطبيقية للطلاب

كما تفقد “معمل العلوم” الذي يقدم تجارب تعليمية تطبيقية، منها تصنيع المنظفات والعطور، وإعادة تدوير الزيوت لإنتاج غاز البيوجاز، بالإضافة إلى تجارب الزراعة المنزلية وفوق الأسطح.

دعم المواهب الفنية والموسيقية

وشملت الجولة زيارة غرفة الأنشطة الفنية التي تضم أعمالًا للأطفال في إعادة التدوير والخزف والنحت، إلى جانب تفقد غرفة الموسيقى ومسرح المكتبة، حيث التقى المحافظ الأطفال المشاركين في ورش التمثيل والغناء.

إشادة بالخدمات وتوجيهات بالتطوير

وأشاد المحافظ بجهود العاملين داخل المكتبة، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات الثقافية المقدمة للرواد، مع التوسع في الأنشطة التوعوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين.

ترشيد الطاقة وتعزيز الوعي المجتمعي

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ القليوبية بضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، خاصة الكهرباء، وتطبيق معايير ترشيد الطاقة داخل المكتبة، لتكون نموذجًا يحتذى به في المؤسسات الثقافية.