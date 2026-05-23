أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي

كتب : ميريت نادي

12:40 م 23/05/2026

أسعار الأسماك

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، وقشر البياض، والبربون، خلال تعاملات اليوم السبت 23-5-2026، مقارنة بأسعار أمس حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و78 جنيهًا، بتراجع جنيهين، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و200 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر بياض بين 180 و300 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 170 و250 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 140 جنيه و200 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 30 و170 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

