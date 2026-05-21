ضبطت حملة مكبرة بحي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أكثر من نصف طن من اللحوم والأحشاء والإسقاط غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل سيارة خاصة قبل إعادة تصنيعها وتوزيعها على عدد من المطاعم لإعداد الوجبات الجاهزة.

ضبط اللحوم قبل توزيعها

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، وفي إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بقيادة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وشارك في الحملة اللواء ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر، والدكتور مادح الشرقاوي من مديرية الطب البيطري، حيث جرى ضبط المضبوطات داخل سيارة خلال ساعات الليل.

علامات تعفن وروائح كريهة

وكشف الفحص وجود علامات تعفن واضحة على اللحوم والأحشاء المضبوطة، مع انبعاث روائح كريهة وتغير كامل في الخواص الطبيعية، ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال تداولها أو استخدامها في إعداد الطعام.

وعلى الفور تحفظت الحملة على المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية للتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالمواد الغذائية.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد رئيس حي غرب شبين الكوم استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، مشددًا على التعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول أغذية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.