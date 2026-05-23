أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة مديرية الطب البيطري جهودها في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح أن النتائج الميدانية المحققة خلال الفترة الماضية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الفرق البيطرية بمختلف القرى والمراكز.

نتائج ميدانية وتحقيق انتشار واسع

أشار المحافظ إلى أن الحملة، مع ختام أسبوعها الرابع، نجحت في تحصين 47 ألفًا و525 رأس ماشية على مستوى المحافظة، من خلال عمل 1207 لجنة بيطرية انتشرت في القرى والنجوع، ما أسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المربين وتقديم الخدمات البيطرية بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز الإجراءات الوقائية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

جهود التقصي والمتابعة الميدانية

أوضح محافظ أسيوط أن أعمال الحملة لم تقتصر على التحصين فقط، بل شملت أيضًا التقصي والمتابعة، حيث نفذت الفرق البيطرية زيارات لـ3413 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية، ورصد أي حالات اشتباه والتعامل معها فورًا، بما يعزز القدرة على السيطرة المبكرة على الأمراض.

التوعية ودورها في نجاح الحملة

أضاف المحافظ أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد، حرصت على تنفيذ برامج توعوية بالتوازي مع أعمال التحصين، من خلال تنظيم 78 ندوة إرشادية بعدد من القرى، بهدف رفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري وأساليب الوقاية من الأمراض، مؤكدًا أن التوعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح الحملة.

توجيهات بمواصلة الجهود المكثفة

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار الحملات البيطرية المكثفة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مع توفير الدعم الكامل للفرق البيطرية لضمان وصول الخدمات لكافة المربين، مؤكدًا أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الماشية والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل زيادة حركة تداول الماشية خلال هذه الفترة.