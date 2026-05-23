هدى الإتربي في كان ويارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور..لقطات لنجوم

شارك المخرج أحمد ثروت متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجمهور والده المطرب الكبير محمد ثروت، صورة للأخير مشيرا إلى أنه بداخل غرفة العمليات الآن، ويخضع لتدخل جراحي.

نجل محمد ثروت يكشف عن دخول والده غرفة العمليات

وكتب أحمد تعليقا على صورة والده "دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله".

وأضاف "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين. نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة".

محمد ثروت في عزاء هاني شاكر

جدير بالذكر أن المطرب محمد ثروت حرص على تقديم واجب العزاء في صديقه المطرب هاني شاكر، كما تواجد في جنازة الراحل للمشاركة في وداعه إلى مثواه الأخير.

اقرأ أيضا

بعد مشاهدته.. إلهام شاهين تشيد بفيلم "سفن دوجز" لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز

مي عمر تكشف رأيها في فيلم "سفن دوجز" لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز.. ماذا قالت؟