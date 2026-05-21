شارك أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، في الاحتفالية التي نظمها فرع مؤسسة مصر الخير لتسليم 25 جهاز عروسة للأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى المدير الإقليمي لفرع المؤسسة بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي مكتبة مصر العامة.

دعم حكومي ومجتمعي لتخفيف الأعباء

ونقل نائب المحافظ تحيات وتهنئة المهندس عمرو لاشين إلى العرائس وأسرهن، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب من بدء حياة زوجية مستقرة وآمنة.

تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجهات الدولة نحو “الجمهورية الجديدة”، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأسر الجديدة.

إشادة بدور مؤسسة مصر الخير

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير كشريك تنموي فاعل، تحت رعاية الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء، وبإشراف الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وياسر محجوب نائب الرئيس التنفيذي، إلى جانب جهود فريق العمل بالمؤسسة في أسوان.