أطلق الفنان محمد رمضان حملة "المليون جلابية"، داعيا جمهوره إلى ارتداء الجلباب الصعيدي يوم 22 مايو، وذلك عقب واقعة منع 3 رجال من دخول عرض فيلم "أسد" داخل إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الزي الصعيدي.

وشارك رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيه: "بكرة العيد الرسمي للجلابية الصعيدي، يوم 22 مايو، وتحدي المليون جلابية، هستنى صوركم بالجلابيب".

وأثارت الحملة تساؤلات حول تكلفة الجلباب الصعيدي، خاصة بالتزامن مع قرب عيد الأضحى الذي يحرص فيه الصعايدة على تفصيل"الجلابية" البلدي.

وتتنوع الخامات المستخدمة في الجلابية الصعيدي بين الأقمشة الشتوية الثقيلة والخامات الصيفية الخفيفة.

تكلفة الجلباب الصعيدي الشتوي

وقال وحيد عياد، المتخصص في تفصيل الجلاليب الصعيدي، إن الجلباب الشتوي يعتمد غالبا على الصوف الإنجليزي عالي الجودة، موضحا أن سعر متر القماش يصل إلى نحو 1200 جنيه، بينما يحتاج الشخص البالغ إلى 3 أمتار تقريبا، أي أن تكلفة القماش فقط قد تتجاوز 3600 جنيه.

وأضاف "عياد" لـ"مصراوي" أن تكلفة التفصيل تصل إلى نحو 1000 جنيه وتختلف من ترزي إلى آخر، فيما تبلغ تكلفة "الصديري" بالقماش من نفس النوع حوالي 600 جنيه، بينما يصل سعر القفطان الأبيض الذي يرتدى أسفل الجلباب شتاء إلى نحو 1000 جنيه.

تكلفة الجلباب الصعيدي الصيفي

أما الجلباب الصيفي، فأوضح "عماد" أنه يعتمد على خامات أخف مثل الكتان، وتختلف الأسعار بحسب جودة القماش وبلد المنشأ.

وبين أن سعر متر الكتان العادي أو المخلوط يتراوح بين 150 و300 جنيه، وهو الأكثر استخداما في الجلاليب اليومية، بينما تتراوح أسعار الكتان المستورد أو الفاخر بين 350 و750 جنيها للمتر.

وأضاف أن الكتان الفاخر الممتاز، قد يصل سعر المتر فيه إلى 1200 جنيه، خاصة في الجلاليب المصممة بتفصيلات خاصة.

وتابع أن الجلباب الصعيدي "ذو العرضين" يحتاج إلى ما بين 3 و3.5 متر من القماش، ما يعني أن تكلفة القماش فقط قد تتراوح بين 450 و4200 جنيه، قبل إضافة تكلفة التفصيل التي تتراوح بين 500 و1500 جنيه وفقا لمهارة الترزي وجودة التشطيب.

