لحماية صحة المواطنين.. إعدام طن "كبدة وفراخ" غير صالحة للاستهلاك في أسيوط

كتب : محمود عجمي

04:00 ص 29/04/2026
    تموين أسيوط يُعدم طن لحوم وفراخ وكبدة فاسدة
    تموين أسيوط يُعدم طن لحوم وفراخ وكبدة فاسدة

أعدمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، 1000 كيلوجرام من اللحوم والفراخ والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تصريحات وكيل وزارة التموين

وقال خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، إن المديرية نفذت قرار إعدام طن من اللحوم والفراخ والكبدة الفاسدة، حيث جرى التخلص منها بالحرق وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

نتائج الحملات التموينية على المراكز

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات التموينية المكثفة التي شُنت على عدد من مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط 120 كيلوجرامًا من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كرتونة مكرونة دون فواتير، فضلًا عن ضبط 8 جراكن زيوت سيارات منتهية الصلاحية.

مخالفات جسيمة في قطاع المخابز

وفي مجال المخابز البلدية، أشار وكيل وزارة التموين إلى تحرير 219 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية صحة وسلامة المواطنين.

