تفقد حسام عبد الفتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية، والذي نظمته وحدة “أيادي مصر” بحديقة الطفل بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، في إطار دعم الصناعات الحرفية وتشجيع المنتجين المحليين.

حضور قيادات تنفيذية بالمحافظة

جاءت الجولة بحضور إيمان ريان، والدكتورة سماح أحمد يوسف مدير وحدة "أيادي مصر" بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ أجنحة المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المنتجات المعروضة وآليات عرضها وتسويقها.

تنوع واسع في المنتجات الحرفية

ضم المعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية، شملت السجاد اليدوي، الخوص، الخزف، الفخار، منتجات الجلود، المنحوتات الخشبية، أعمال الخرز، التريكو والتطريز، الزجاج والجريد، وغيرها من الصناعات التي تعكس الهوية التراثية لمحافظة القليوبية.

إشادة العارضين بالدعم الحكومي

وأعرب العارضون عن تقديرهم للدعم المستمر من المحافظة والأجهزة التنفيذية، مؤكدين أن هذه المعارض تساهم في فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم، وتدعم استدامة مشروعاتهم الحرفية.

دعم الصناعات التراثية وتمكين الشباب

وأكد محافظ القليوبية أن معرض “أيادي مصر” يأتي ضمن توجه الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من دور في تمكين المرأة والشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية المصرية.

التوسع في المعارض وفرص التسويق

وشدد المحافظ على استمرار جهود المحافظة في دعم الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة، مع التوسع في إقامة المعارض والمبادرات التي تساهم في تسويق المنتجات المحلية وتشجيع الإنتاج الحرفي والتراثي.