ضبط 20 طن ردة مغشوشة داخل مخزن أعلاف غير مرخص بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:21 م 15/05/2026

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة تموينية مكبرة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بدائرة مركز سوهاج، أسفرت عن مداهمة مخزن لتداول الأعلاف الحيوانية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 طن ردة مغشوشة، حيث تبين خلطها بمواد أخرى بهدف زيادة الوزن والحجم بشكل وهمي على حساب الجودة والمواصفات القياسية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الأعلاف والسلع الغذائية.

إعادة تعبئة بأسماء شركات كبرى

كما كشفت الحملة قيام المتهمين بإعادة تعبئة الكميات المضبوطة داخل أجولة مدون عليها أسماء مطاحن كبرى معتمدة، بهدف إيهام التجار والمستهلكين بأنها منتجات أصلية.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل، إلى جانب الأدوات والماكينات المستخدمة في عمليات التعبئة غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

حملات رقابية مستمرة

وأكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في مختلف المراكز والقرى، لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بقوت المواطنين والثروة الحيوانية.

