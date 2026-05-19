شنت إدارة التجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية حملة تموينية مكبرة، استهدفت متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول وبيع الأدوية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات غير المرخصة، لقيامها بعرض وبيع أدوية طبية تابعة لمنظومة التأمين الصحي بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط كميات من الأدوية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أكدت الجهات المشاركة في الحملة، أنه تم التحفظ على الأدوية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شددت إدارة التجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الصيدليات والأسواق، للتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول أدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.