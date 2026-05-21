في جولة مخصصة لكبار الزوار، حلّ الفنانون العالميون مارتن لورانس وماكس هوانغ وجيانكارلو إسبوزيتو ضيوفاً على أهرامات الجيزة اليوم، للتعرف على حزمة التطويرات الجديدة التي أدخلتها شركة "أوراسكوم بيراميدز" على الموقع مؤخراً.

وأعرب النجوم عن سعادتهم الغامرة بالمستوى المتطور الذي شاهدوه، مؤكدين أنه يليق بمكانة أهرامات الجيزة العجيبة الوحيدة الباقية، كما لم يخفوا دهشتهم من الجمال الأخّاذ للأهرامات التي تمثل ذروة الإعجاز الهندسي للمصري القديم، وذلك وفق بيان صحفي صادر عن شركة أوراسكوم بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

السياحة تكشف تفاصيل زيارة الممثل العالمي ويل سميث أهرامات الجيزة

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج

السياحة: إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر تم رصده لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير