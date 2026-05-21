أسامة كمال: بن غفير يجسد الوجه الأكثر تطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية

كتب : حسن مرسي

11:31 م 21/05/2026 تعديل في 11:49 م

أكد الإعلامي أسامة كمال أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يمثل الوجه الأكثر تطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية، منتقدًا ما وصفه بـ"الاستفزازات السياسية" التي يمارسها بحق النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأوضح "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن القوات الإسرائيلية اعترضت سفينة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة في المياه الدولية، قبل احتجاز النشطاء ونقلهم إلى ميناء أشدود.

وأشار إلى أن بن غفير نشر مقطع فيديو ظهر خلاله وسط النشطاء المحتجزين وهم مقيدون على الأرض، بينما كان يلوح بالعلم الإسرائيلي، مضيفًا: بن غفير قال للنشطاء: أهلًا بكم في إسرائيل، والمشهد يعكس بلطجة سياسية وتعاملًا مهينًا مع المحتجزين.

وأكد أسامة كمال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه توبيخًا لبن غفير عقب الواقعة، فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المشهد بأنه "استعراض مخزٍ" ألحق ضررًا بصورة إسرائيل دوليًا.

وشدد "كمال" على أن بن غفير أشاد بأحد العناصر الأمنية بعد تعامله بعنف مع ناشطة كانت تهتف: "فلسطين حرة"، معتبرًا أن هذه التصرفات تكشف حجم التطرف داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف أن بناء الأمم لا يكون عبر "التريند" والاستعراض الإعلامي، وإنما من خلال الوعي واحترام القيم الإنسانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه حالة إنهاك استراتيجي وتزايدًا في الإدانات الدولية بسبب ممارساتها الأخيرة.

