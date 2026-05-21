البحر يبتلع صيادًا بكفر الشيخ.. وسوء الطقس يعرقل عمليات البحث

كتب : إسلام عمار

11:25 م 21/05/2026

الصياد الغارق

تسببت حالة الطقس السيئة وارتفاع أمواج البحر المتوسط، اليوم الخميس، في توقف عمليات البحث عن صياد من أبناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لقي مصرعه غرقًا أثناء عمله على متن قارب صيد.

تفاصيل الواقعة

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الصياد يُدعى عبدالله عبدالباسط القاضي، يبلغ من العمر 50 عامًا، ويقيم بقرية أبو بمنطقة الساحل القبلي التابعة لبرج البرلس، وقد تعرض للغرق منذ نحو يومين خلال عمله على قارب صيد "شانشيلا" يحمل اسم "حازم مصطفى" بمياه البحر المتوسط.

انقلاب القارب وسقوط الصياد

وأوضح نقيب الصيادين أن الحادث وقع عقب انقلاب القارب في مياه البحر المتوسط قبالة منطقة المنصورة الجديدة، وعلى مسافة تقارب 50 مترًا من شاطئ برج البرلس، نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، ما أدى إلى سقوط الصياد في المياه.

دعوات لتكثيف البحث عقب تحسن الطقس

وأكد شرابي أن زملاء الصياد حاولوا تكثيف أعمال البحث والتمشيط للعثور على جثمان الصياد، إلا أن سوء حالة البحر خلال الساعات الماضية أجبرهم على التوقف مؤقتًا، مشيرًا إلى توجيه دعوات لجميع مراكب الصيد واللنشات العاملة بالمنطقة للمشاركة في أعمال البحث فور تحسن الأحوال الجوية.

