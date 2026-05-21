أكد المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز جهاز مدينة المنيا الجديدة، حرص الجهاز على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة الاستجابة لها.

وأوضح رئيس الجهاز، خلال لقاء موسع عقده مع عدد من سكان المدينة بحضور نواب رئيس الجهاز ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء ومديري الإدارات المعنية، أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد أهم ركائز تطوير مدينة المنيا الجديدة وتحقيق جودة الحياة للسكان.

دعم منظومة النقل وتشغيل خطوط جديدة

وأشار المهندس محمد العزوني إلى أن الجهاز يعمل على دعم منظومة المواصلات الداخلية والخارجية، مؤكدًا تشغيل 4 خطوط نقل تربط مدينة المنيا بمدينة المنيا الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء موقف سيارات بجوار جامعة الأزهر لخدمة الأحياء المختلفة.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشغيل 5 خطوط جديدة لربط أحياء المدينة ببعضها البعض، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل معاناة التنقل داخل المدينة.

مستشفى عام جديد ودعم القطاع الصحي

وفيما يتعلق بملف الصحة، أوضح رئيس الجهاز أنه جار إنهاء إجراءات إنشاء المستشفى العام أمام جامعة دراية، إلى جانب دعم تشغيل المراكز الصحية ومستشفى القلب والصدر، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لسكان المدينة.

استكمال الطرق وتطوير البنية التحتية

وأكد رئيس جهاز المنيا الجديدة استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، ومن بينها استكمال الطريق الدائري خلف منطقة “ابني بيتك”، بهدف منع دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المدينة والحفاظ على السيولة المرورية.

كما أشار إلى التوسع في خدمات الغاز الطبيعي وأعمال الطرق بالحي السادس، تمهيدًا لاستكمال تلك الأعمال بالحي السابع ومنطقة النوادي.

دراسة احتياجات حي القرنفل والخدمات الأساسية

وأوضح المهندس محمد العزوني أن الجهاز يدرس حاليًا احتياجات حي القرنفل من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والإنترنت والوحدة الصحية والمولات التجارية، لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للسكان وتحقيق التنمية المتكاملة بالحي.

تخصيص أراضٍ لدور العبادة ومتابعة ملف المقابر

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تخصيص أماكن لإقامة دور العبادة بمنطقة كمين الصفا، إلى جانب متابعة ملف أراضي المقابر فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يحقق احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

خطة للتعامل مع الكلاب الضالة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز التنسيق مع مديرية الطب البيطري للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة من خلال الشلتر المخصص لذلك، حفاظًا على سلامة المواطنين داخل المدينة.

لقاءات دورية لتحسين الخدمات

وشدد المهندس محمد العزوني على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع سكان مدينة المنيا الجديدة، والتعامل الفوري مع الشكاوى والمقترحات، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.