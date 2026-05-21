خان الأمانة.. المؤبد لعاطل تعدى جنسيًا على ابنة شقيقه في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:30 م 21/05/2026

تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتعدي جنسيًا عدة مرات على ابنة شقيقه بالقوة والتهديد داخل الشقة سكنه بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 1123 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بورود بلاغ من ربة منزل بالتعدي الجنسي على ابنتها.

ووفقًا لأوراق القضية، توجهت المجني عليها "ح.خ.م" 17 سنة، للإقامة مع عمها "ع.ط.م" بتوجيه من والداها بعد انفصاله عن والدتها إلا أنه تحرش بها عدة مرات.

التحقيقات: عم الفتاة احتجزها داخل منزله

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها حاولت الرفض إلا أن المتهم احتجزها داخل غرفتها، وعاود التعدي عليها، وعقب علم والدتها توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

اعتداء جنسي تحرش محكمة جنايات حوادث الإسكندرية

