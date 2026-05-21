خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد 2026.. ننشر الأسماء والمراكز

كتب : محمد الباريسي

02:15 م 21/05/2026 تعديل في 02:15 م
    ساحات صلاة العيد في مركز بلاط
    ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في مركز باريس
    بيان ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في مركز الخارجة
    ساحات صلاة العيد في مركز الداخلة
    ساحات صلاة العيد في مركز الفرافرة

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من تجهيز 29 ساحة و324 مسجدًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد خلال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية بمراكز المحافظة.

وأكدت المحافظ أن الاستعدادات تستهدف توفير أجواء إيمانية واحتفالية تليق بمناسبة عيد الأضحى، مع رفع درجة الجاهزية داخل الساحات والمساجد، بما يضمن أداء صلاة العيد في سهولة ويسر بمختلف مراكز الوادي الجديد.

متابعة ميدانية وتنظيم للساحات

ووجهت محافظ الوادي الجديد بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وقطاع الأوقاف، للتأكد من جاهزية الساحات والمساجد المخصصة لأداء صلاة العيد، وتهيئة أماكن مناسبة للسيدات، بما يحافظ على النظام وييسر على الأسر المشاركة في الشعائر.

ودعت المحافظ الله عز وجل أن يعيد أيام عيد الأضحى المباركة على أهالي الوادي الجديد ومصر بالخير والأمن واليُمن والبركات، مؤكدة أهمية ظهور الساحات والمساجد بالصورة اللائقة بهذه المناسبة الدينية.

توزيع الأئمة والخطباء

من جانبه، أوضح الشيخ رمضان يوسف، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن الساحات المخصصة لصلاة العيد جرى توزيعها على مختلف المراكز، مع تحديد إمام وخطيب لكل مسجد وساحة، لضمان انتظام الشعائر داخل الساحات والمساجد وفق خطة مديرية الأوقاف.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف تتابع الاستعدادات النهائية لصلاة العيد بالتعاون مع الوحدات المحلية، في إطار خطة الوادي الجديد لتنظيم صلاة العيد وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين خلال عيد الأضحى.

ساحات مركز الخارجة

شمل البيان تخصيص 4 ساحات بمركز الخارجة، هي: ساحة 30 يونيو بمنطقة مطار الخارجة، والساحة الشعبية بمنطقة الساحة الشعبية، ونادي الخارجة الرياضي بحي السبط، ونقابة الأطباء بحي الأمل.

ساحات مركز الداخلة

وفي مركز الداخلة، جرى تخصيص 12 ساحة لاستقبال المصلين، تضم نادي الداخلة الرياضي بمدينة موط، ومركز شباب الجديدة، وساحة المعهد الأزهري بالقصر، ومركز شباب الراشدة، ومدرسة أسمنت الابتدائية، وساحة المدرسة الابتدائية بغرب الموهوب، ومركز شباب الشيخ والي، وساحة المعهد الأزهري ببدخلو، وساحة زمزم بالمعصرة، وساحة مدرسة الموشية الابتدائية، ومركز شباب العوينة، ومدرسة الهنداو الإعدادية المشتركة.

ساحات مركز الفرافرة

كما أعلن البيان تخصيص 6 ساحات بمركز الفرافرة، وهي: ساحة مركز شباب الفرافرة، ومركز شباب أبو هريرة بقرية "بها"، ومركز شباب الكفاح، ومركز شباب أبو منقار، وساحة مركز شباب اللواء صبيح بقرية اللواء صبيح، وساحة مركز شباب علي بن أبي طالب بقرية علي بن أبي طالب.

ساحات باريس وبلاط

وفي مركز باريس، جرى تحديد 3 ساحات، هي: ساحة مركز الشباب بمدينة باريس، وساحة مركز الشباب بالمكس القبلي، وساحة مركز شباب عدن بقرية عدن.

أما مركز بلاط، فيضم 4 ساحات هي: ساحة المنتزه بمدينة بلاط، وساحة البشندي، وساحة تنيدة، وساحة العوينة.

