مشادة كلامية انتهت بذبح الزوجة.. جريمة مأساوية تهز قرية السيفا بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

04:48 م 21/05/2026

مديرية أمن القليوبية

تحولت خلافات أسرية داخل منزل بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ إلى جريمة مأساوية، إذ أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته ذبحًا داخل مسكنهما، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بإنهاء حياة زوجته داخل منزل الأسرة بقرية السيفا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين الزوج وزوجته بسبب خلافات أسرية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي داخل المنزل، انتهت بقيام الزوج بالتعدي عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونيه من ضبط المتهم خلال وقت قصير، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

النيابة تباشر التحقيقات

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

جريمة قتل القليوبية النيابة العامة

