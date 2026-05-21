أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 340 جنيهًا للكيلو داخل منفذ الداخلة بميدان حي الجناين بمدينة موط، في إطار مبادراتها المجتمعية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن طرح اللحوم البلدية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار ويخفف الأعباء عن الأسر.

إقبال من المواطنين

شهد منفذ الداخلة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لطرح اللحوم البلدية، خاصة مع انخفاض سعرها عن مثيلاتها في الأسواق، وجودة المعروض، وتوفير منتج آمن بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل دعم منفذ الداخلة بكميات متنوعة من السلع الأساسية، ضمن خطة تستهدف إتاحة بدائل مناسبة للمواطنين في الوادي الجديد، والمساهمة في الحد من الضغط على الأسواق الخارجية.

خضروات وفاكهة بأسعار مناسبة

وأوضح المتولي أن منفذ الداخلة يوفر عددًا من الخضروات بأسعار مخفضة، بينها الطماطم بسعري 15 و30 جنيهًا، والبطاطس بـ5 جنيهات، والبصل الأبيض والأحمر بـ10 جنيهات، والخيار والكوسة والجزر وفلفل الشطة بـ25 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ30 جنيهًا، والباذنجان الرومي بـ15 جنيهًا.

كما شملت قائمة الفاكهة اليوسفي والبرتقال وبرتقال العصير بـ20 جنيهًا، والموز بـ35 جنيهًا، والجوافة بـ50 جنيهًا، والليمون بـ40 جنيهًا، وكوز العسل والكنتالوب بـ25 جنيهًا، والتفاح بـ75 جنيهًا، والعنب بـ80 جنيهًا.

دواجن ومنتجات طازجة

وفي قطاع الدواجن، وفرت الوحدة المحلية كيلو الفراخ الحي بـ75 جنيهًا، وطبق الأوراك والدبابيس والبانيه بـ100 جنيه لكل طبق، وطبق الأجنحة والكبد والقوانص بـ50 جنيهًا، دعمًا لتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد.