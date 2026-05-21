إعلان

نائب رئيس الوزراء: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والزراعة

كتب : أحمد الجندي

04:59 م 21/05/2026

الدكتور حسين عيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن الغذائي الأسمدة الإستثمار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
أخبار مصر

مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
زووم

منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
نصائح طبية

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
رياضة محلية

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
زووم

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان