إعلان

"الوطنية للإعلام" تتابع الحالة الصحية للمخرج علي الغزولي

كتب : أحمد الجندي

02:06 م 21/05/2026

المخرج علي الغزولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تتابع الحالة الصحية للمخرج علي الغزولي، ويتواصل قيادات ماسبيرو مع عائلته منذ دخوله المستشفي ، داعين الله له بالشفاء العاجل.

وأضاف "المسلماني" أن الهيئة تثمن وتقدر الدور الإبداعي الكبير لواحد من رواد الإخراج الوثائقي في مصر والعالم العربي، وسيقوم التليفزيون المصري بإعادة بث أعماله تذكيراً بدوره وفضله.

يذكر أن المخرج الكبير علي الغزولي قد درس في قسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية وتخرج عام 1956، وقد التحق بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة في وقت لاحق ، ثم واصل دراسته في إيطاليا.

وأخرج "الغزولي" العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة التي وثقت جوانب متعددة من الحياة المصرية، من أبرزها : «الريس جابر»، و«حديث الصمت»، و«صيد العصاري»، و«الشهيد والميدان»، وهي أعمال رسخت مكانته كواحد من أهم صناع الفيلم التسجيلي في مصر.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماسبيرو الوطنية للإعلام علي الغزولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف: شبكة لغسل أموال المخدرات والسلاح بقيمة 390 مليون جنيه
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف: شبكة لغسل أموال المخدرات والسلاح بقيمة 390 مليون جنيه
هل يتخلص الأهلي من زيزو؟.. مصدر يكشف موقف العرض السعودي
رياضة محلية

هل يتخلص الأهلي من زيزو؟.. مصدر يكشف موقف العرض السعودي
330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول
اقتصاد

330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول
ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
أخبار مصر

ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير