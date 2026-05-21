إعلان

منشور قديم من دولة عربية يثير الجدل.. والداخلية توضح الحقيقة

كتب : علاء عمران

04:58 م 21/05/2026

ضبط شخص روّج ادعاءات كاذبة عن تعذيب طفل بسوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بتعرض أحد الأطفال للتعذيب داخل إحدى دور رعاية الأيتام بمنطقة حي الكوثر بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين أن الواقعة المشار إليها قديمة، وتم تداولها في إحدى الدول العربية خلال عام 2019، كما سبق نشر بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأنها في وقت سابق.

نشر صور قديمة لتحقيق الربح

وباستكمال الفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على نشر وترويج تلك الادعاءات، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وأصل إقامته بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بحصوله على الصور من مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة نشرها على صفحته بزعم وقوعها داخل دور رعاية أيتام بسوهاج، رغم علمه بعدم صحتها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سوهاج النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
اقتصاد

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليون جنيه
أخبار مصر

بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليون جنيه
"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
رياضة محلية

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"
حوادث وقضايا

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
شئون عربية و دولية

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان