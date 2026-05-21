ضبط شخص روّج ادعاءات كاذبة عن تعذيب طفل بسوهاج



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بتعرض أحد الأطفال للتعذيب داخل إحدى دور رعاية الأيتام بمنطقة حي الكوثر بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين أن الواقعة المشار إليها قديمة، وتم تداولها في إحدى الدول العربية خلال عام 2019، كما سبق نشر بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأنها في وقت سابق.

نشر صور قديمة لتحقيق الربح

وباستكمال الفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على نشر وترويج تلك الادعاءات، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وأصل إقامته بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بحصوله على الصور من مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة نشرها على صفحته بزعم وقوعها داخل دور رعاية أيتام بسوهاج، رغم علمه بعدم صحتها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟





5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل