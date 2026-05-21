بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليون جنيه

كتب : محمد أبو بكر

05:03 م 21/05/2026

العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي 767 مليونًا و613 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير أن عدد المستفيدين من المنحتين يبلغ 255 ألفًا و871 عاملًا في 27 محافظة، بواقع 3000 جنيه لكل عامل، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس 21 مايو 2026، ولمدة شهر كامل، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن المبلغ يشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لها، باعتبارها شريحة أساسية من قوة العمل والإنتاج في المجتمع المصري.

