إعلان

اليوم بدء صرف علاج مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى القرنة بالأقصر

كتب : محمد محروس

04:00 ص 21/05/2026

مستشفى القرنة بالأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بدء صرف علاج مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى القرنة اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك عقب التنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال وحدة الشهيد محمود ناصر.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة داخل مستشفى القرنة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار خطة مديرية الصحة للمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.


وشملت الجولة المرور على وحدة الكلى الصناعي، حيث تابع انتظام جلسات الغسيل الكلوي واستمع إلى آراء المرضى بشأن مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عن الرعاية الصحية داخل الوحدة.


كما تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وانتظام تواجد الأطقم الطبية، إلى جانب المرور على الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية.


وتابع أيضًا أعمال الحضانة بالمستشفى، والتي بلغت نسبة الإشغال بها نحو 60%، فضلًا عن تفقد المعمل والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات ومعايير مكافحة العدوى حفاظًا على سلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر مستشفى الصحة التأمين الصحي الشامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البابا تواضروس الثاني يترأس اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بالقاهرة
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يترأس اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بالقاهرة
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الأهلي لقب الدوري؟ (كوميك)
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الأهلي لقب الدوري؟ (كوميك)
هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟
زووم

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
مفتي الجمهورية يدين الهجوم المسلح على مسجد بولاية كاليفورنيا
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يدين الهجوم المسلح على مسجد بولاية كاليفورنيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان