أعلن الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بدء صرف علاج مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى القرنة اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك عقب التنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال وحدة الشهيد محمود ناصر.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة داخل مستشفى القرنة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار خطة مديرية الصحة للمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.



وشملت الجولة المرور على وحدة الكلى الصناعي، حيث تابع انتظام جلسات الغسيل الكلوي واستمع إلى آراء المرضى بشأن مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عن الرعاية الصحية داخل الوحدة.



كما تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وانتظام تواجد الأطقم الطبية، إلى جانب المرور على الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية.



وتابع أيضًا أعمال الحضانة بالمستشفى، والتي بلغت نسبة الإشغال بها نحو 60%، فضلًا عن تفقد المعمل والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات ومعايير مكافحة العدوى حفاظًا على سلامة المرضى والمترددين على المستشفى.