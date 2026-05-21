فيديو صادم.. طفل مقيد بسلسلة حديدية في طريقه للمدرسة والأم تعترف

كتب : علاء عمران

03:44 م 21/05/2026 تعديل في 03:59 م

الداخلية تكشف حقيقة فيديو طفل مقيد بسلسلة حديدية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل والحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله طفل مقيد بسلسلة حديدية أثناء ذهابه إلى المدرسة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبرفقتها نجلها البالغ من العمر 13 عامًا.

وبمواجهة الأم، اعترفت بقيامها بتقييد نجلها بسلسلة حديدية أثناء اصطحابه إلى المدرسة، مبررة ذلك بتكرار هروبه المستمر من الدراسة وعدم التزامه بالذهاب إلى المدرسة.

وأثارت الواقعة حالة من التعاطف والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور الطفل في الفيديو وهو يسير مقيدًا أمام المارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.

