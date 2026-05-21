أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، برفع درجة الجاهزية القصوى داخل الشؤون الدينية والمساجد، عبر تخصيص وتجهيز 2300 مسجد و53 ساحة شعبية وخارجية ممتدة بربوع المراكز والمدن والقرى لإقامة شعائر صلاة العيد وتوفير الأجواء الإيمانية والاحتفالية للمواطنين.

إمامان لكل ساحة ومساحات لذوي الهمم

وأكد الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن خطة المديرية اعتمدت على توفير الدعم الدعوي الكامل والتنظيمي لكل موقع؛ حيث جرى تعيين إمامين (أساسي واحتياطي) لكل مسجد وساحة مخصصة للصلاة لضمان انتظام الشعائر دون أي عوائق.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى مراعاة البعد التنظيمي والإنساني هذا العام خلال خطة التجهيز؛ إذ تم تخصيص أماكن ومسارات محددة تيسيراً على ذوي الهمم، بجانب تهيئة مصليات وأماكن مستقلة ومعزولة للسيدات بعيداً عن الرجال، بما يحافظ على النظام والآداب العامة للشعائر.