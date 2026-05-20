شهدت قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وفاة شاب اليوم الأربعاء، بعد دقائق من تشييع جثمان والده، بعدما أصابه الحزن وأنهى حياته.

وكان أهالي القرية استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاة إسماعيل قطب 65 سنة، وتم تأدية صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر العائلة، إلا أنه فور عودتهم إلى المنزل فوجئوا بإصابة نجله الأكبر "أسامة" بحالة إعياء شديدة وسقوطه أرضاً، ليتم نقله إلى المستشفى ويتبين وفاته بأزمة قلبية حزناً على والده.

واتشحت قرية صندفا بالحزن والصدمة على وفاة الشاب الذي لحق بوالده بعد دقائق قليلة من وفاته ويجاوره في عالم الآخرة، مثلما كان مجاوراً له في الدنيا.

وأكد أهالي القرية أن الشاب أسامة كام معروفاً عنه بره بوالديه، وخدمته للجميع، وكانت تجمعه علاقة قوية بوالده ودائماً ما يسيرون سوياً، فضلاً عن قيامهما بعمل عمرة برفقة بعضهما، داعين الله أن يدخلهما الجنة بعد وفاتهما في تلك الأيام المباركة.