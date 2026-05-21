330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة عجيبة للبترول، المشروع المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، في تحقيق كشف جديد ومهم بالصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عامًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الكشف تحقق عبر البئر الاستكشافية (بستان جنوب 1X)، التي جرى حفرها باستخدام الحفار EDC-9 التابع لشركة الحفر المصرية.

وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى احتواء الكشف على نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تقدر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.

قرب الكشف من البنية التحتية يسرّع الإنتاج

وأكدت الوزارة أن أهمية الكشف الجديد لا تقتصر على حجم الاحتياطيات فقط، بل تمتد إلى موقعه القريب من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، إذ يقع على بعد نحو 10 كيلومترات فقط، ما يتيح سرعة تنميته وربطه بالإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة وبأقل تكلفة ممكنة.

وأشارت إلى أن البئر كشفت عن عدة خزانات من الحجر الرملي والحجر الجيري، بصافي سمك إنتاجي يصل إلى 400 قدم، بما يعزز الجدوى الاقتصادية والإنتاجية للاكتشاف.

وأكدت وزارة البترول أن الكشف الجديد يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الشركاء الأجانب على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، خاصة بالمناطق القريبة من الحقول المنتجة والبنية التحتية القائمة.

وأضافت أن هذه السياسة تسهم في تقليل تكاليف التنمية والإنتاج، وتسريع إدخال الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تشجيع الشركات على استخدام أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات لزيادة فرص النجاح الاستكشافي.