أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تخصيص 418 ساحة خلاء لصلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على الإدارات الفرعية التابعة للمديرية لاستيعاب أعداد المصلين.

وأكد الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف في كفرالشيخ، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات مستمرة من قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية لمتابعة وتجهيز الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز وقرى ونجوع محافظة كفرالشيخ.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، إلى أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى الانتهاء من صلاة الجمعة يوم العيد مع التأكيد على تجهيز المساجد، والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، في جو إيماني يعكس مظاهر البهجة والسرور .

وقال إنه في إطار حرص الأوقاف على انتظام شعائر صلاة العيد دون آية معوقات جرى توجيه الإدارات بالتعليمات الصادرة من الوزارة تتضمن الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة، وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة، وعدم السماح بأي استغلال للساحات تخرج عن إطار شعيرة صلاة العيد.

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليمات الوزارة تتضمن أيضًا ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة، والالتزام بتعليمات الجهات المنظمة، ومنع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى، وفتح مخارج واضحة للطوارئ، وتوفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش، وترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.