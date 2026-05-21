حكم من الاستئناف ضد علي أيوب في اتهامه بالتشهير بوزيرة الثقافة

كتب : أحمد عادل

04:24 م 21/05/2026

علي أيوب

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم الخميس، برفض استئناف المحامي علي أيوب على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات في اتهامه بالتشهير بوزيرة الثقافة، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

الحبس 3 سنوات للمحامي علي أيوب في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة

وكانت محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.

