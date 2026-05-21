إعلان

توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:17 م 21/05/2026

ميناء البرلس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفرالشيخ، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، لحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتي القرار نتيجة ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به أعمال الملاحة نتيجة شدة الرياح التي تتعرض لها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ منذ أمس.

وقال نقيب الصيادين في مركز البرلس محمد شرابي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن قوارب الصيد ترسو برصيف الميناء بعد توقفها عن أعمال الملاحة نتيجة سوء الأحوال الجوية، مقابل استمرار العمل الإداري في الميناء فيما يترقب أصحاب القوارب هدوء حالة البحر تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة مرة أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحر المتوسط الصيد ميناء الملاحة كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يطلق حملة "المليون جلابية"
زووم

بعد أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يطلق حملة "المليون جلابية"
أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري
رياضة محلية

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري
"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
حارس الصحراء الصامت.. قصة مدينة طينية عجيبة جمعت بين الفراعنة والعثمانيين
أخبار المحافظات

حارس الصحراء الصامت.. قصة مدينة طينية عجيبة جمعت بين الفراعنة والعثمانيين
هل يتخلص الأهلي من زيزو؟.. مصدر يكشف موقف العرض السعودي
رياضة محلية

هل يتخلص الأهلي من زيزو؟.. مصدر يكشف موقف العرض السعودي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان