أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفرالشيخ، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، لحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتي القرار نتيجة ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به أعمال الملاحة نتيجة شدة الرياح التي تتعرض لها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ منذ أمس.

وقال نقيب الصيادين في مركز البرلس محمد شرابي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن قوارب الصيد ترسو برصيف الميناء بعد توقفها عن أعمال الملاحة نتيجة سوء الأحوال الجوية، مقابل استمرار العمل الإداري في الميناء فيما يترقب أصحاب القوارب هدوء حالة البحر تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة مرة أخرى.