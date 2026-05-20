أرباح بيت التمويل الكويتي مصر تقفز 84% إلى 1.77 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب : منال المصري

02:05 م 20/05/2026 تعديل في 21/05/2026

بيت التمويل الكويتي مصر

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي مصر قفزة في صافي الأرباح تصل إلى 84% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 1.77 مليار جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن إجمالي محفظة التمويلات بالبنك ارتفعت إلى 114.4 مليار جنيه، مدعومة بثقة العملاء التي انعكست في نمو ودائع العملاء لتصل إلى 144.7 مليار جنيه مصري، تأكيداً على جاذبية الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي يقدمها البنك.

قالت هاله صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي مصر إن البنك واصل تعزيز أدائه عبر مختلف قطاعات الأعمال، مستفيدًا من كفاءة إدارة موارده وتنوع محفظته، إلى جانب الثقة المتزايدة من جانب العملاء في الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي نقدمها.

