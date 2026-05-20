قافلة طبية بالقصاصين توقع الكشف على 876 مواطنًا خلال يومين

تشهد محافظة الإسماعيلية طفرة في الحملات التنفيذية والرقابية الميدانية على كافة الأصعدة؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وفي هذا السياق، كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

مواجهة التعديات

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات، والتي أسفرت بمركز ومدينة فايد عن إزالة 20 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة بلغت فداناً واحداً و22 قيراطاً و12 سهماً، بالإضافة إلى 711 متراً مربعاً.

وجرت الحملة تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، وقوات إنفاذ القانون وجاهت الولاية، وتوزعت الإزالات كالتالي: إزالة 8 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 711 متراً مربعاً لاسترداد الأراضي ومنع استغلالها غير القانوني، وإزالة 12 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان واحد و22 قيراطاً و12 سهماً، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد والالتزام بالبرنامج الزمني للموجة 29 التي تُنفذ على ثلاث مراحل (الأولى: 2-22 مايو 2026، الثانية: 30 مايو - 19 يونيو 2026، الثالثة: 27 يونيو - 17 يوليو 2026)، مشدداً على منع عودة التعديات مجدداً واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ملف الرقابة التموينية والأسواق

بالتوازي مع حملات الإزالة، وبناءً على توجيهات المحافظ لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق استعداداً لعيد الأضحى، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة أسفرت عن ضربات قوية للمخالفين بالأسواق والمخابز.

ضبط نصف طن دقيق مدعم و11 مخالفة

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن الحملات نجحت في ضبط أحد المخابز تصرف في نصف طن (500 كجم) من الدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع.

كما تم تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة شملت: 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضر لعدم وجود سجل زيارات.

أهابت المديرية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن المخالفات عبر الأرقام المخصصة: مباحث التموين (3911010) - غرفة عمليات التموين (3107202) - الخط الساخن لحماية المستهلك (19588).

السلامة الغذائية وحملات الطب البيطري

وفي إطار تكليفات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، وتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كثفت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وقوات إنفاذ القانون حملاتها التفتيشية على اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني.

حملات تفتيشية على محال الجزارة بالتل الكبير

وأوضح الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات استهدفت المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمناطق (البعالوة الكبرى، التل الصغير، والمحطة) التابعة لمركز ومدينة التل الكبير؛ للتأكد من سلامة المعروض ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والذبح داخل المجازر الحكومية.

وأكدت المديرية استمرار هذه الحملات الرقابية على مدار الساعة طوال الفترة المقبلة وحتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك؛ لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية تماماً للمواطنين بأسواق المحافظة.