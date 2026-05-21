بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك

كتب : محمد خيري

02:26 م 21/05/2026

جماهير نادي الزمالك

احتفل نادي بايرن ميونخ بتتويجه بلقب الدوري الألماني بأسلوب مستوحى من احتفالات جماهير نادي الزمالك، في لفتة لافتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي البافاري عبر موقع «فيس بوك» صورة احتفالية للفريق بعد حسم اللقب، وعلق عليها بعبارة: «خلصت يا عم الحدوتة»، في إشارة إلى الهتاف الشهير الذي تداوله جمهور الزمالك عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

احتفالات جماهير الزمالك بالدوري

وجاء هذا التفاعل بعد احتفال جماهير الزمالك مؤخرًا بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في ختام منافسات المسابقة، حيث رددت الجماهير هتاف: «سمعنا يا عم الحدوتة» في أجواء احتفالية كبيرة.

ويُذكر أن الزمالك حسم لقب الدوري المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة، قبل أن ينجح الفريق الأبيض في حسم الصدارة والتتويج رسميًا بالبطولة.

