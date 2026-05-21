كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال تواجدها بأحد المولات التجارية بالجيزة.

تفاصيل اتهام آية شعيب لمدرس بالتحرش



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر آية شعيب، مقدمة أحد البرامج التلفزيونية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 19 مايو الجاري، وحال صعودها لصالة الألعاب الرياضية بأحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش بها لفظياً.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم المشكو في حقه، مدرس تربية رياضية بأحد المدارس، ومقيم بنطاق محافظة الشرقية، وبمواجهته أنكر تلك الادعاءات ، واتهم الشاكية بتصويره والتشهير به دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

