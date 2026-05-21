تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين بشأن معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين، وذلك لتجنب توقف صرف السلع التموينية أو حذف البطاقة من منظومة الدعم، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية أو تعليق الصرف، من بينها عدم حذف المتوفين المقيدين على البطاقة، أو تسجيل أفراد دون وجود صلة قرابة حقيقية، وكذلك سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين، إضافة إلى عدم استخدام البطاقة في صرف السلع التموينية لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية.

وفي السياق ذاته، أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان دقة البيانات المسجلة داخل قاعدة البيانات الحكومية من خلال الرابط هنا https://digital.gov.eg/

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يعد إجراءً أساسيًا لاستمرار صرف الدعم التمويني، كما يسهم في تنقية المنظومة وإتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.