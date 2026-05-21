عاشت الفنانة المعتزلة شمس البارودي لحظات من القلق والتوتر، بعد أن استيقظت على واقعة اختراق لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر مقطع فيديو غير لائق، وهو الأمر الذي تفاعلت معه بغضب شديد وسيل من الدعاء على الفاعل.

شمس البارودي تلجأ للقضاء

روت البارودي تفاصيل اللحظات الصعبة، في منشور عبر حسابها، موضحةً أنها كانت تغط في نومها حين تلقت اتصالات متكررة، لتخبرها ابنتها بوجود فيديو مخل مُشار إليه باسمها على صفحتها.

وأكدت الفنانة أنها فور علمها بالأمر حذفت الفيديو فورًا، رغم تحذيرات ابنتها بأن تركه كان ضروريًا لتوثيق البلاغ ضد المخترق وإثبات تعرض الحساب للقرصنة.

شمس البارودي تدعو على مخترق حسابها

ولم تخفِ البارودي غضبها الشديد من هذا التصرف، ووجهت رسالة قاسية للمتسبب في الواقعة، قائلة: "ربنا ما يربحك ولا يريحك ولا يهدالك بال، وتتوجع في جسدك وعقلك أكثر ما أنت موجوع"، مشددةً على أنها ستلجأ للقضاء لأخذ حقها ومحاسبة الشخص الذي اخترق حسابها ونشر هذا المحتوى المسيء.

شكر للمتابعين

وفي المقابل، أعربت الفنانة عن امتنانها العميق لمتابعيها الأوفياء الذين سارعوا للاطمئنان عليها، مؤكدةً أنها لم تكن لتتحمل أن يرى جمهورها المحترم شيئًا يضايقها أو يسيء لصورتها، مختتمةً حديثها بحمد الله على تجاوز هذه الأزمة.

مسيرة شمس البارودي الفنية

يُذكر أن الفنانة شمس البارودي، التي تركت بصمة كبيرة في السينما المصرية، كانت قد اتخذت قرار الاعتزال وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات، حيث كان فيلم "2 على الطريق" عام 1984 آخر أعمالها الفنية.

وتزخر مسيرتها بأعمال أيقونية مثل "حمام الملاطيلي"، و"كفاني يا قلب"، و"الراهبة"، و"ليلة الزفاف"، وهي الأعمال التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور العربي.

