حصل موقع "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث انفجار أسطوانة أكسجين داخل ورشة لحام بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بحروق متفرقة.

أسماء الضحايا

ولقى محمود محمد عبد النبي، 30 عامًا، من قرية ميت شهالة، مصرعه في الانفجار، فيما أصيب: زياد محمد الشوري، 17 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، وعبد الله أحمد عبد الحميد، 18 عامًا، بحروق متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

خلفية الحادث

وكانت مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، شهدت انفجار أسطوانة أكسجين خاصة بأعمال اللحام داخل إحدى الورش الواقعة خلف السوق الحضاري وقبل موقف شبين الكوم ومنطقة مصر الجديدة.

وتسبب الانفجار في حالة من الذعر بين الأهالي بعد سماع دوي قوي بالمنطقة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت الجهات المختصة فحص ملابساته وبيان أسباب الانفجار.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.