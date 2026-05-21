انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الخميس 21-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4546 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5845 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6820 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7794 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 54560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242393 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.