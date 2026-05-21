إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الخميس

كتب : ميريت نادي

01:13 م 21/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الخميس 21-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4546 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5845 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6820 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7794 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 54560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242393 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
نصائح طبية

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد
علاقات

5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
أخبار البنوك

جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا
أخبار مصر

مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير