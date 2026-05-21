إعلان

تفاصيل وفاة شاب داخل مركز شباب الجزيرة بعد الاعتداء عليه من 4 متهمين

كتب : محمود الشوربجي

11:46 ص 21/05/2026 تعديل في 01:14 م

الشاب ياسين ضحية واقعة الاعتداء داخل مركز شباب الج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة وفاة شاب يُدعى "ياسين .أ" داخل مركز شباب الجزيرة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.


وطالبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على ملابسات وفاة الشاب.

تفاصيل وفاة الضحية


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل نادٍ رياضي بدائرة القاهرة، أسفرت عن إصابة شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.
بالفحص والتحريات، تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

القبض على المتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، فيما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها كاملة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية وفاة شاب مركز شباب الجزيرة جثة مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول
اقتصاد

330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول
5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد
علاقات

5 أبراج الأكثر حظًا وسعادة في أيام العيد منها الأسد

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"
زووم

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"
مصدر بالأهلي: وكيل توروب يصدم الأهلي بشرط تعجيزي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

مصدر بالأهلي: وكيل توروب يصدم الأهلي بشرط تعجيزي لإنهاء التعاقد
محمد رمضان يتعرض لموقف مفاجئ بعد نزوله من الطائرة.. ماذا قال لـ عمرو أديب؟
زووم

محمد رمضان يتعرض لموقف مفاجئ بعد نزوله من الطائرة.. ماذا قال لـ عمرو أديب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير