كشف "إ. م"، عم الشاب "ياسين"، ضحية واقعة الاعتداء داخل مركز شباب الجزيرة، تفاصيل واقعة وفاة الشاب.

وقال "إ. م" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن 4 شباب تعدوا على "ياسين" داخل مركز شباب الجزيرة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم.

وأضاف أن المتهم الرئيسي في الواقعة قام بحمل "ياسين" وإلقائه أرضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض وإصابته بنزيف حاد، ليفارق الحياة قبل إسعافه.

وأشار إلى أن أسرة الضحية تتواجد حاليًا في نيابة عابدين للاستماع إلى أقوالهم، في انتظار صدور تصريح الدفن.

تفاصيل وفاة الضحية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل نادٍ رياضي بدائرة القاهرة، أسفرت عن إصابة شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.

بالفحص والتحريات، تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

القبض على المتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، فيما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها كاملة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

