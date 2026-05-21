أجرت مجموعة من نجوم الأغنية في مقدمتهم المطربة سميرة سعيد، تعديلات على موعد طرح ألبوماتهم، والتي كان من المقرر طرحها في عيد الأضحى.

وحسمت سميرة سعيد موقفها من طرح أغاني ألبومها، إذ قررت الخروج من موسم عيد الأضحى، على أن يتم الطرح في نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو.

وتتعاون سميرة في ألبومها مع الشاعر شادي نور في أكثر من أغنية، ومن الملحنين والموزعين بلال سرور، وهاني يعقوب.

سر تأجيل ألبوم بهاء سلطان

تراجع المطرب بهاء سلطان عن طرح أول ألبوم له بعد تعاقده مع المنتج حمدي بدر، وذلك على الرغم من انتهاء وضع اللمسات النهائية على أغانيه.

وخرج ألبوم بهاء سلطان من موسم عيد الأضحى بسبب طرح شركة روتانا ميوزيك ميدلي يضم أغاني آخر ألبوم قدمه "بهاء" قبل انفصاله عن الشركة، ومنها أغنية "رسيني".

موقف ألبومي تامر عاشور ورامي صبري

ويواصل المطرب تامر عاشور وضع اللمسات النهائية والمفاضلة بين الأغاني التي يقدمها ألبومه الجديد، والمقرر طرحه عقب موسم عيد الأضحى.

وقرر المطرب رامي صبري طرح أغاني ألبومه الجديد في نهاية شهر يونيو بمعدل أغنية كل أسبوع.

أحمد سعد يواجه "مفاجآت" محمد حماقي

بدأ المطرب محمد حماقي الترويج لطرح الألبوم رقم 10 في مشواره، وهو بعنوان "سمعوني" والذي يشهد أول تعاون له مع شركة سوني الشرق الأوسط.

وطرح محمد حماقي بوسترات الدعاية الخاصة بالألبوم عبر صفحاته في مواقع التواصل، بالإضافة إلى البرومو الذي تولى إخراجه المخرج مصطفى عامر، وظهرت به فاطمة ابنة "حماقي".

ويتعاون محمد حماقي مع المطربة شيرين عبد الوهاب في دويتو غنائي بإحدى أغاني الألبوم.

ودخل المطرب أحمد سعد المنافسة في موسم عيد الأضحى، بالإعلان عن طرح أغاني "الألبوم الفرفوش" الذي يعد الثاني في سلسلة الخمس ألبومات التي أعلن عن تقديمها.

وقام أحمد سعد في أبريل الماضي بطرح ألبومه الأول الذي حمل عنوان "الألبوم الحزين"، في إطار تجربة غنائية جديدة من نوعها يقدم من خلالها 5 ألبومات متنوعة في طابعها الموسيقي، وتضم: "الألبوم الفرفوش"، و"الألبوم الإلكتروني"، و"ألبوم الموسيقى العربية"، و"الألبوم الأوركسترالي".

