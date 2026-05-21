شهدت مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة أكسجين خاصة بأعمال اللحام داخل إحدى الورش الواقعة خلف السوق الحضاري قبل موقف شبين الكوم ومنطقة مصر الجديدة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بحروق متفرقة.

مصرع عامل وإصابة شابين

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بوقوع انفجار داخل ورشة لحام ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع محمود محمد عبد النبي، 30 عامًا، من قرية ميت شهالة، فيما أصيب كل من زياد محمد الشوري، 17 عامًا، وعبد الله أحمد عبد الحميد، 18 عامًا، بحروق إثر الانفجار.

انتقال الإسعاف والحماية المدنية

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لحين استخراج تصريح الدفن.

التحقيق في أسباب الانفجار

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار وقع داخل أسطوانة أكسجين تستخدم في أعمال اللحام بالورشة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، بينما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف أسباب الانفجار وظروف وقوعه.