شب حريق هائل بمحطة كهرباء قرية "وادي خريت" التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتشير المعاينة الأولية للجهات المختصة إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وراء اندلاع الحريق.

من جانبه، تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وذلك بالتنسيق مع قطاع كهرباء توزيع أسوان بقيادة المهندس هاني جبريل، والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز، في إطار التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة للحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات الحيوية.

السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

وأكدت الجهات المختصة أن جهود الإطفاء نجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها تماماً، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، باستثناء تسجيل حالة اختناق خفيفة لشخص واحد في موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له على الفور، وتأكيد استقرار حالته الصحية.

تنفيذ أعمال التبريد والمعاينة الفنية

وفور إخماد النيران، واصلت قوات الحماية المدنية تنفيذ أعمال التبريد داخل المحطة؛ لمنع تجدد اشتعال الألسنة تمهيداً لبدء أعمال الصيانة الفنية اللازمة، فيما تولت الجهات المعنية إجراء الفحص والمعاينة الميدانية للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة وراء اندلاع الحريق، والتي ربطتها المؤشرات الأولية بتبعات الطقس اللاهب والموجة الحارة.

تشغيل مغذيات بديلة وعودة سريعة للكهرباء والمياه

وبالتوازي مع عمليات الإطفاء، سارع قطاع كهرباء أسوان بتشغيل المغذيات البديلة وعمل ربط حلقي مع محطة كهرباء "كلابشة"، مما أسهم في إعادة توصيل التيار الكهربائي للمواقع الحيوية والقرى المختلفة بمركز نصر النوبة في وقت قياسي، شمل قرى: (وادي العرب، وقورتة أول وثان وثالث، والعلاقى، وقرشة).

كما أثمر التحرك السريع عن إعادة التيار الكهربائي لمستشفى نصر النوبة المركزي، ومحطة رافع مياه الشرب بوادي العرب، مما أدى إلى انتظام ضخ مياه الشرب بالتبعية بمدينة نصر النوبة والحد من تأثيرات الحادث على المواطنين.

وفي ختام المتابعة، وجه محافظ أسوان الشكر لرجال الحماية المدنية وقطاع الكهرباء على سرعة الاستجابة التي ساهمت في احتواء الموقف وتقليل الخسائر، مشدداً على استمرار التنسيق الكامل والمتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أعمال التأمين والصيانة الشاملة واستقرار التغذية الكهربائية بالمنطقة.