من "لهيب الأربعاء" إلى "اعتدال الخميس".. كيف تراجعت الحرارة في مدن الصعيد؟

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حملات مكثفة للإصحاح البيئي والتطوير الحضاري بكافة ربوع المدينة، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للقضاء على الحشرات وبؤر توالد الناموس، حفاظاً على صحة وراحة المواطنين، بالتوازي مع الارتقاء بالمظهر العام للمدينة.



إزالة الأشجار الطرفية وتطهير بؤر الناموس



صرح اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبوزنيمة، بأن الحملة تستهدف بشكل أساسي التخلص من الأشجار الطرفية والعشوائية الكثيفة، والتي كانت تتراكم أسفلها المخلفات وتُشكل بيئة خصبة لتوالد الناموس والحشرات.

وأوضح رئيس المدينة أن فريق عمل متخصص من الوحدة المحلية توجه إلى منطقة الكيلو 9 الشرقية ومحيط خزان المياه، لرفع هذه التراكمات وتطهير البؤر أولاً بأول، ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة النظافة العامة في هذه القطاعات.

تخطيط الشوارع والقضاء على الانتظار العشوائي



وفي سياق متصل، أكد اللواء سامح المتولي استمرار أعمال التجميل بالمدينة من خلال إعادة تخطيط الطرق بالحي الأول، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور الداخلية بهدف: تحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية على الطرق، ورسم خطوط أرضية لتخصيص أماكن محددة لانتظار السيارات، والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي وتوسعة نهر الطريق.

تسوية الرمال وتمهيد المحاور الجانبية بالمعدات الثقيلة



أشار رئيس المدينة إلى الدفع بالمعدات الثقيلة لشن حملات نظافة شاملة وتسوية الرمال في عدد من الشوارع والميادين، حيث يجري تمهيد الطرق الجانبية وإزالة التراكمات الرملية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، مع تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية ومحيط المحلات التجارية.

وفي ختام تصريحاته، أهاب رئيس مدينة أبوزنيمة بجميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية ضرورة الحفاظ على المكتسبات الجمالية للمدينة، والالتزام بوضع سلات النظافة أمام المحلات لضمان استدامة النظافة العامة بالشوارع.