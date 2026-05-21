شهد الطريق الأخضر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثًا مروعًا إثر انقلاب ميكروباص يقل عمالة يومية أثناء توجههم إلى العمل، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 22 آخرين بإصابات متفرقة.

انقلاب ميكروباص عمالة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأخضر ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن السيارة كانت تقل 23 عاملًا من العمالة اليومية قبل أن تنقلب على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة.

نقل المصابين للمستشفى

وأسفر الحادث عن مصرع عامل في الحال، بينما أصيب 22 آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كما أودعت الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

التحقيق في ملابسات الحادث

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بالكامل.